El Lens se frena ante el Estrasburgo de Julio Enciso y le sirve el liderato a PSG

El equipo de Sage, que se había alzado como la gran revelación de la temporada con un arranque infalible, parece haber perdido el combustible. Tras dominar la tabla durante varias jornadas, el Lens cedió puntos en tres de sus últimas seis presentaciones (ante Marsella, Mónaco y Estrasburgo). Este bache futbolístico le da vía libre al vigente campeón, el PSG, que ahora tiene la oportunidad de estirar su ventaja a cuatro puntos en la cima.

Lea más: Adam Bareiro analiza sus primeros días siendo parte del mundo Boca Juniors

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para los locales. El Estrasburgo, que contó con el paraguayo Julio Enciso como titular durante los 90 minutos, logró ponerse en ventaja pasado el cuarto de hora. La joya del partido llegó gracias a la inspiración del argentino Joaquín Panichelli, quien aprovechó un error de Pierre Ganiou para definir con una vaselina magistral desde el borde del área, dejando sin opciones al guardameta Robin Risser. El argentino ratifica su estado de gracia: suma 14 goles en la Ligue 1 (16 en la temporada) e iguala al inglés Steve Greenwood, del Marsella, en lo más alto de la tabla de artilleros.

Pese al dominio en el marcador, el Estrasburgo no pudo sentenciar el choque y el triunfo se le escapó en una acción a balón parado a la hora de juego. Tras un córner ejecutado por Florian Thauvin, el portero Mike Penders despejó el balón hacia el centro del área; el rebote fue capturado por el maliense Mamadou Sangare, quien con un potente disparo de media distancia selló el 1-1 definitivo, para el empate, que resulta amargo para ambos bandos. El Lens desperdicia la ocasión de asaltar el liderato y queda a un punto del PSG con un partido más, mientras que el Estrasburgo se mantiene en la sexta posición, a dos unidades de la zona europea que marcan el Stade Rennes y el Lille.