Empire State Building comienza a celebrar la Copa Mundial de Fútbol

La torre del edificio se iluminó rotando con los colores de las banderas de los tres países anfitriones "como símbolo de unidad, amistad y cooperación rumbo a un Mundial histórico", el primero organizado de manera conjunta por tres naciones, explicó el consulado de México en Nueva York.

El acto conmemoró los 100 días que faltan para el comienzo del Mundial en el que participarán selecciones de 48 países y se disputará en 16 ciudades en Norteamérica.

En la ceremonia participaron Iñigo Riestra López, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol; Alex Lasry, director ejecutivo del comité anfitrión de Nueva York-Nueva Jersey; JT Batson, director ejecutivo y secretario general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y Peter Augruso, presidente de Canada Soccer.

Los cónsules de México y Canadá en Nueva York, Marcos Bucio y Tom Clark, respectivamente, también estuvieron presentes en la ceremonia.

"La Copa Mundial de Fútbol representa un momento histórico para América del Norte y para el fútbol mundial" dijo el cónsul mexicano.

Destacó además que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres mundiales, 1970, 1986 y 2026.

Bucio resaltó el papel central de la región, ya que Nueva York y su vecino estado de Nueva Jersey serán sede de varios partidos, incluida la Final del Mundial.

De acuerdo con el cónsul, el Mundial será también una oportunidad para celebrar la diversidad cultural y el orgullo de las comunidades mexicanas y latinoamericanas que forman parte esencial del tejido social de Nueva York y Nueva Jersey.

Para los mexicanos en particular, afirmó, 2026 tendrá un significado especial ya que se cumple el 200 aniversario del establecimiento en 1886 del consulado en Nueva York, "reflejo de dos siglos de presencia, amistad y cooperación entre México y Estados Unidos".

México tiene este año además la presidencia pro témpore dela Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva York y Nueva Jersey (CLACNY) lo que dijo permitirá fortalecer al coordinación regional y promover iniciativas conjuntas en beneficio de las comunidades latinoamericanas durante el Mundial.