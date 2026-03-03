Un aficionado del Real Oviedo afronta 15 meses de cárcel por insultos racistas a Rashford

Los hechos ocurrieron durante el encuentro disputado el pasado 25 de septiembre entre el Real Oviedo y el Barcelona, en el estadio Carlos Tartiere.

Según el relato de la Fiscalía, cuando Rashford se disponía a realizar un saque de esquina, el acusado, de 19 años, le profirió insultos racistas como 'negrata'.

Los hechos fueron recogidos por la cámara de uno de los asistentes al partido y publicados en las redes sociales, donde alcanzaron cerca de 29 millones de visualizaciones en tan solo veinticuatro horas.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, a la espera del señalamiento de la vista oral.

La Fiscalía del Principado de Asturias presentó hace unos días otro escrito en el que solicitaba una pena de un año de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros y una indemnización de 2.000 euros para otro aficionado del Oviedo acusado de insultar al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido disputado el pasado 24 de agosto en el estadio Carlos Tartiere.