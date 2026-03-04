Sportivo Trinidense vs. Olimpia, por el boleto continental del semestre

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la primera de las dos llaves paraguayas de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki de José Arrúa y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige el chileno Piero Maza con VAR del uruguayo Leodán González.

A partido único y clasificación directa, el ganador de la serie accede a la fase de grupos, mientras que el perdedor queda sin competencia continental por el resto del año. Si el Auriazul y el Franjeado empatan en el tiempo reglamentario, hay penales. El segundo y último choque guaraní es el jueves, a las 19:00, en el mismo estadio, entre Nacional y Recoleta FC.

Olimpia ganó el primer duelo del año

Sportivo Trinidense y Olimpia juegan por segunda vez en la temporada. El 1 de febrero, el Decano superó 3-2 al Triki por la fecha 3 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Diego Melgarejo en contra, Hugo Quintana y Adrián Alcaraz anotaron para el Franjeado, mientras que Pedro Zarza y Clementino González, los goles del Auriazul.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Olimpia en la Copa Sudamericana 2026

Matías Dufour; Axel Cañete, Agustín da Silveira, César Benítez, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Luis de la Cruz, Ronaldo Báez; Fernando Romero y Clementino González.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Juan Alfaro, Rubén Lezcano; Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.