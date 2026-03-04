Fútbol Internacional
Sportivo Trinidense vs. Olimpia, por el boleto continental del semestre

El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Adrián Alcaraz, futbolista de Olimpia, cabecea el balón en un partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la primera serie paraguaya en la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki y el Decano juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la primera de las dos llaves paraguayas de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El Triki de José Arrúa y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 21:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige el chileno Piero Maza con VAR del uruguayo Leodán González.

A partido único y clasificación directa, el ganador de la serie accede a la fase de grupos, mientras que el perdedor queda sin competencia continental por el resto del año. Si el Auriazul y el Franjeado empatan en el tiempo reglamentario, hay penales. El segundo y último choque guaraní es el jueves, a las 19:00, en el mismo estadio, entre Nacional y Recoleta FC.

El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El argentino Juan Alfaro (i) y el paraguayo Iván Leguizamón, futbolistas de Olimpia, celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia ganó el primer duelo del año

Sportivo Trinidense y Olimpia juegan por segunda vez en la temporada. El 1 de febrero, el Decano superó 3-2 al Triki por la fecha 3 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Diego Melgarejo en contra, Hugo Quintana y Adrián Alcaraz anotaron para el Franjeado, mientras que Pedro Zarza y Clementino González, los goles del Auriazul.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Olimpia en la Copa Sudamericana 2026

Matías Dufour; Axel Cañete, Agustín da Silveira, César Benítez, Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Luis de la Cruz, Ronaldo Báez; Fernando Romero y Clementino González.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Hugo Quintana, Richard Ortiz, Juan Alfaro, Rubén Lezcano; Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.