Bayern y Atlético tocan los cuartos de Champions, Barça respira y Liverpool sufrirá

Chamuscado, pero vivo

Abrió el baile de los octavos el Liverpool en Estambul: salió herido pero vivo del infierno del Ali Sami Yen ante un Galatasaray que tuvo ocasiones para lograr una victoria más abultada que hubiera puesto en serio riesgo el pase de los Reds a cuartos de Champions.

“Es un estadio muy difícil. Tanto para los jugadores rivales como para los entrenadores. Es difícil concentrarse y comunicar”, declaró el técnico de los Reds Arne Slo.

El único gol del partido llegó en el minuto 7, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza. El Ali Sami Yen sería testigo de otros dos goles locales, pero ambos fueron anulados por el árbitro español Gil Manzano para alivio del Liverpool.

La sangre fría de Lamine

Minuto 90+6’ y un penal para salvar a su equipo de la derrota. A sus 18 años Lamine Yamal se hizo con el balón y exhibió sangre fría para empatar 1-1 en la cancha del Newcastle.

Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión.

Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y los azulgranas salvaron los muebles gracias un penal señalado sobre Dani Olmo.

El duelo fue frenético, con un Newcastle revolucionado tras la palabras de su entrenador. “El partido más grande en la historia del club”, sentenció Eddie Howe en la previa.

Incómodo y sin ninguna inspiración en St. James Park, el Barcelona salvó un empate a la espera de días mejores, el próximo miércoles en la vuelta que se disputará en el Camp Nou.

La pesadilla de Kinsky

Cinco goles en la primera media hora y una eliminatoria prácticamente sentenciada. El Atlético-Tottenham tuvo como protagonista absoluto al arquero checo Antonin Kinsky, protagonista de dos errores groseros con el balón en los pies que significaron el primer y el tercer gol de los rojiblancos.

El técnico de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario. El estadio Metropolitano le consoló con aplausos.

En la fiesta rojiblanca marcaron Marcos Llorente (6’), Antonie Griezmann (14’), Julián Álvarez (15’ y 55’) y Robin Le Normand (22’). Por los Spurs lo hicieron el internacional español Pedro Porro (26’) y Dominic Solanke (76’).

Sin Kane también hay paraíso

Sin su estandarte Harry Kane, el Bayern de Múnich puso pie y medio en cuartos al zarandear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

Con el inglés -45 goles en todas las competiciones- presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en menos de media hora tras los goles de Josip Stanicic (12’), Michael Olise (22’) y Serge Gnabry (25’).

En un partido en el que tampoco vio puerta Luis Díaz, el escudero de Kane, el Bayern marcó otros tres goles en la segunda parte, obras de Nicolas Jackson (52’), de nuevo Olise (64’) y Jamal Musiala (67’).

Por el Atalanta, único equipo italiano vivo en la Champions, marcó el gol del honor Mario Pasalic (90+3’).