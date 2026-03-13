Alexandro Maidana debutó en Talleres y estuvo cerca del gol

Talleres derrotó 2-0 a Instituto en el debut de Alexandro Maidana. El futbolista paraguayo vistió por primera vez la camiseta de la T: arrancó de titular, completó los 90 minutos y estuvo muy cerca de convertir el primer gol en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Por su parte, Ronaldo Martínez, quien también fue de la partida, salió reemplazado a los 85′ por Matías Catalán.

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Maidana, quien fue transferido de Guaraní después de la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026, participó en la jugada del 1-0 parcial. A los 31 minutos, el zurdo de 20 años definió de cabeza una jugada que empezó por derecha, pero el travesaño devolvió el balón, que terminó en los pies de Valentín Maidana, quien aprovechó el rebote para anotar.

Alexandro Maidana estuvo cerca de anotar en el debut

¡EL PRIMERO DEL CLÁSICO! La pelota quedó bollando tras el cabezazo de Maidana y Dávila llegó para definir y darle el 1-0 a Talleres vs. Instituto. pic.twitter.com/jISojEwfDW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026

Talleres, en zona de clasificación a los cuartos de final

Talleres, que sentenció el triunfo a los 90+3′ con el tanto del brasileño Rick, cortó una racha de dos encuentros sin ganar y escaló al sexto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. Luego de nueve juegos disputados, los cordobeses están en zona de clasificación a los cuartos de final.