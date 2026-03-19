Sorteo Copa Libertadores 2026: A qué hora es y en qué canal ver

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los representantes del fútbol paraguayo en la edición 2026 del certamen de clubes más importante del continente son Cerro Porteño y Libertad: el Ciclón y el Gumarelo integran el Bombo 2 y enfrentarán a rivales de los Bolilleros 1, 3 y 4. La ceremonia arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Luque.

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Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

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Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Dónde ver hoy por streaming?

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