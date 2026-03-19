Sorteo Copa Libertadores 2026: A qué hora es y en qué canal ver

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los representantes del fútbol paraguayo en la edición 2026 del certamen de clubes más importante del continente son Cerro Porteño y Libertad: el Ciclón y el Gumarelo integran el Bombo 2 y enfrentarán a rivales de los Bolilleros 1, 3 y 4. La ceremonia arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Luque.
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Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney + Premium
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.