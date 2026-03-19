Sorteo Copa Libertadores 2026: Cerro Porteño, Libertad y los bombos

La Copa Libertadores 2026 sortea hoy la fase de grupos. El certamen de clubes más importante del continente tiene solo a dos representantes del fútbol paraguayo: Cerro Porteño y Libertad (2 de Mayo y Guaraní, eliminados en Fase 2). Tanto el Ciclón como el Gumarelo componen el Bombo 2 y pueden enfrentar a rivales de los bolilleros 1, 3 y 4.

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El Azulgrana de Jorge Bava y el Repollero de Francisco Arce, que debutarán de visitante y cerrarán el cuadro principal de local, integran la serie con Estudiantes de Santiago Arzamendia y Lanús de Ronaldo Dejesús y José Canale (ambos de Argentina); Corinthians y Cruzeiro (ambos de Brasil); Bolívar (Bolivia) y Universitario de Williams Riveros (Perú).

Los Bombos del sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco.

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Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Guayaquil, Deportes Tolima, Sporting Cristal e Independiente Medellín.

Sorteo Copa Libertadores 2026: Metodología

“Se procederá a sortear el Bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos B al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos. Luego se proseguirá con el Bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición irán completando los grupos del A al H respectivamente”, explica el Manual de Clubes 2026.

“A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3, que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición. Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H, respectivamente”, añade el reglamento con relación al orden del sorteo.

Equipos de un mismo país no pueden...

Según la Metodología de Sorteo de la Copa Libertadores, dos equipos de un mismo país no pueden integrar el mismo grupo salvo los procedentes de la Fase 3. “Se aceptarán 2 clubes de un mismo país en el grupo, únicamente si uno de los clubes es proveniente de la Fase 3 de la competición”, señala el Manual de Clubes 2026 de la competencia.