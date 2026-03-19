Sorteo Copa Sudamericana 2026: A qué hora es y en qué canal ver

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La edición 2026 del segundo certamen de clubes más importante del continente tiene a Olimpia a Recoleta FC como únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano compone el Bombo 1, mientras que el Canario, el Bombo 4. La ceremonia arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Luque.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

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Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver hoy por TV?

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