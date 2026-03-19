Fútbol Internacional
19 de marzo de 2026 - 11:18

Sorteo Copa Sudamericana 2026: A qué hora es y en qué canal ver

El trofeo de la Copa Sudamericana.
El trofeo de la Copa Sudamericana.

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Olimpia y Recoleta FC son los representantes del fútbol paraguayo.

Por ABC Color

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La edición 2026 del segundo certamen de clubes más importante del continente tiene a Olimpia a Recoleta FC como únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano compone el Bombo 1, mientras que el Canario, el Bombo 4. La ceremonia arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Luque.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Óscar Toledo, arquero de Recoleta FC, durante la tanda de los penales en el partido frente a Nacional por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Óscar Toledo, arquero de Recoleta FC, durante la tanda de los penales en el partido frente a Nacional por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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