Sorteo Copa Sudamericana 2026: A qué hora es y en qué canal ver

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La edición 2026 del segundo certamen de clubes más importante del continente tiene a Olimpia a Recoleta FC como únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano compone el Bombo 1, mientras que el Canario, el Bombo 4. La ceremonia arranca a las 20:00, hora de Paraguay, en Luque.
Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 20:00 horas
Argentina: 20:00 horas
Brasil: 20:00 horas
Uruguay: 20:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 18:00 horas
Colombia: 18:00 horas
Perú: 18:00 horas
Venezuela: 19:00 horas
Bolivia: 19:00 horas
El Salvador: 17:00 horas
México: 17:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 01:00 horas
Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Sorteo Copa Sudamericana 2026: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.