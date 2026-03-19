Sorteo Copa Sudamericana 2026: Olimpia, Recoleta FC y los bombos

La Copa Sudamericana sortea hoy la fase de grupos de la edición 2026. El segundo torneo de clubes más importante del continente tiene a Olimpia y a Recoleta FC como los únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano es cabeza de serie e integra el Bombo 1, mientras que el Canario, que participa por primera vez, compone el Bombo 4.

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Luego de seis fechas (3 partidos de local y 3 de visitante), el certamen clasifica directamente a octavos de final al primero de cada uno de los 8 grupos, mientras que los segundos acceden a los playoffs de octavos de final, etapa en la que medirán, a encuentros de ida y vuelta, a los terceros del cuadro principal de la Copa Libertadores 2026.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: Los bombos

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

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Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas, Riestra, Recoleta FC, Juventud, O’Higgins, Carabobo y Botafogo.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: Metodología

Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrentará a rivales del Bombo 2, 3 y 4, mientras que Recoleta FC de Jorge González medirá a los adversarios del Bolillero 1, 2 y 3. La Metodología del Sorteo del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 establece que dos equipos de un mismo país no pueden integrar un mismo grupo.

“Se procederá a sortear el Bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos A al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos. Luego se proseguirá con el Bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición irán completando los grupos del A al H respectivamente”, establece el sistema del sorteo.

“A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3 que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición. Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente”, explica la normativa del Manual de Clubes 2026.