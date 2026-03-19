Fútbol Internacional
19 de marzo de 2026 - 12:36

Sorteo Copa Sudamericana 2026: Olimpia, Recoleta FC y los bombos

El trofeo de la Copa Sudamericana.
El trofeo de la Copa Sudamericana.@Sudamericana

La Conmebol sortea hoy la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Olimpia, cabeza de serie, y Recoleta FC son los únicos representantes del fútbol paraguayo.

Por ABC Color

La Copa Sudamericana sortea hoy la fase de grupos de la edición 2026. El segundo torneo de clubes más importante del continente tiene a Olimpia y a Recoleta FC como los únicos representantes del fútbol paraguayo. El Decano es cabeza de serie e integra el Bombo 1, mientras que el Canario, que participa por primera vez, compone el Bombo 4.

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Luego de seis fechas (3 partidos de local y 3 de visitante), el certamen clasifica directamente a octavos de final al primero de cada uno de los 8 grupos, mientras que los segundos acceden a los playoffs de octavos de final, etapa en la que medirán, a encuentros de ida y vuelta, a los terceros del cuadro principal de la Copa Libertadores 2026.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: Los bombos

Bombo 1: River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará.

Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas, Riestra, Recoleta FC, Juventud, O’Higgins, Carabobo y Botafogo.

Sorteo Copa Sudamericana 2026: Metodología

Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrentará a rivales del Bombo 2, 3 y 4, mientras que Recoleta FC de Jorge González medirá a los adversarios del Bolillero 1, 2 y 3. La Metodología del Sorteo del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026 establece que dos equipos de un mismo país no pueden integrar un mismo grupo.

“Se procederá a sortear el Bolillero 1 con los equipos que pasarán a ocupar la posición 1 de los grupos A al H quienes serán los cabezas de serie en cada uno de los grupos. Luego se proseguirá con el Bolillero 2 (posición 2) que por orden de aparición irán completando los grupos del A al H respectivamente”, establece el sistema del sorteo.

“A continuación, se extraerán los equipos del bolillero 3 que completarán la posición 3 de cada grupo por orden de aparición. Por último, se procederá a sortear el bolillero 4 (posición 4), cuyos equipos ocuparán la última línea en cada uno de los grupos del A al H respectivamente”, explica la normativa del Manual de Clubes 2026.