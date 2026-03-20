La Justicia emprende nuevo operativo en sedes de la Asociación del Fútbol Argentino

La medida fue dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y se desarrolló a cabo en las sedes de la calle Viamonte, en el centro de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, con intervención de la Prefectura Naval Argentina, en busca de documentación contable y administrativa relacionada con la firma TourProdEnter LLC.

Según la investigación, la empresa -vinculada al productor teatral Javier Faroni- habría actuado como agente comercial internacional de la AFA, con representación exclusiva fuera de Argentina para la gestión de acuerdos de patrocinio y eventos, además de intervenir en el cobro de contratos en el exterior.

Por estos servicios, percibía una comisión del 30 % de los ingresos generados y otro 10 % por tareas logísticas.

La Justicia busca determinar si los fondos provenientes de esos contratos podrían estar vinculados con la compra de una propiedad en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y sobre la que existen sospechas de haber sido adquirida mediante intermediarios.

De acuerdo con las fuentes, el procedimiento consistió en una requisitoria de información, con la instrucción de requerir la documentación a la AFA y, en caso de negativa, avanzar con medidas más invasivas.

Ante las versiones difundidas en la prensa local, la AFA emitió un comunicado en el que señaló que las sedes no fueron allanadas, sino que se trató de "una requisitoria de documentación".

"En el día de la fecha no se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarolla con absoluta normalidad", afirmó la AFA.

Estos procedimientos se suman a otros realizados en diciembre pasado también en los registros en las dos sedes, en busca de información de posibles desvíos de fondos a la empresa TourProdEnter.

La causa que se suma a otras pesquisas abiertas sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la dirigencia del fútbol argentino.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, debió declarar ante la Justicia el pasado 12 de marzo en una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos, y la Justicia prohibió su salida del país.