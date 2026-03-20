São Paulo-Palmeiras, duelo en la cumbre con presencia paraguaya

Los rivales están empatados a 16 puntos en la clasificación, pero el equipo comandado por Abel Ferreira aventaja al São Paulo en número de goles.

Palmeiras llega a la octava jornada de la liga reforzado por su victoria 2-1 ante el Botafogo el miércoles, con goles de Allan y del colombiano Jhon Arias.

El São Paulo patinó esta semana, al perder 0-1 frente al Atlético Mineiro, marcador que puso fin a una racha invicta.

El derbi se disputará en un ambiente caldeado, debido a las declaraciones por parte de directivos del São Paulo sobre supuestos “ errores ” en el arbitraje que beneficiaron al Palmeiras en su último partido, críticas que el rival rechazó como “ irresponsables ” .

El Flamengo, vigente campeón de la liga y cuarto en la clasificación con 13 puntos, se medirá con el Corinthians, tras golear 3-0 al Remo en su último partido.

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El Santos de Neymar, que se encuentra a un paso de la zona de descenso, se enfrentará al Cruzeiro en el que será el primer partido con Cuca como entrenador, después del despido esta semana del argentino Juan Pablo Vojvoda.

* Programa de la 8ª fecha. Sábado: 16:00 Bragantino -Botafogo; 18:30 Fluminense -Atlético Mineiro; 21:00 São Paulo -Palmeiras.

Domingo: 16:00 Vasco da Gama -Gremio (Globo TV); 16:00 Cruzeiro -Santos; 16:00 Athletico Paranaense -Coritiba; 16:00 Remo -Bahía; 18:30 Internacional -Chapecoense; 18:30 Vitória -Mirassol; 20:30 Corinthians -Flamengo.

* Posiciones: Palmeiras 16 puntos, São Paulo 16, Bahía 14, Flamengo 13, Fluminense 13, Coritiba 13, Gremio 11, Paranaense 10, Corinthians 9, Vasco 8, Atl. Mineiro 8, Bragantino 8, Vitória 7, Chapecoense 7, Mirassol 6, Santos 6, Inter 5, Botafogo 3, Cruzeiro 3, Remo 3.