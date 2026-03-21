Atlético Tucumán, de la mano de Ferreira Ñamandú

El Decano albiceleste, Atlético Tucumán, que ahora es dirigido por el veterano Julio César Falcioni, superó por 1-0 a Gimnasia La Plata y dejó atrás una mala racha de cuatro derrotas en cinco partidos.

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El defensor paraguayo Cléver Ferreira Ñamandú (minuto 12), con pasado en Sportivo Ameliano, ganó en las alturas en un tiro de esquina y anotó el único gol de la noche en Tucumán para la victoria de Atlético, que cosechó así su segunda victoria del campeonato, aunque continúa lejos de los puestos de ingreso a los playoffs.

Del otro lado, el Lobo platense sufrió un tropiezo que lo deja en el octavo puesto, todavía dentro de la zona de clasificación, pero sin poder pisar firme dentro de una campaña con altibajos.

También celebró Banfield, que desbancó a Tigre en el sur bonaerense con un cabezazo de Tiziano Perrotta (26’) , en un duelo sufrido para el Taladro, que debió jugar casi toda la segunda mitad con uno menos por la expulsión de Nicolás Meriano (50’), y con el zaguero colombiano Danilo Arboleda como una de las figuras para despejar todo en el fondo albiverde.

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En medio de una temporada irregular, Banfield ganó después de dos tropiezos y escaló al décimo puesto en la Zona B, mientras que Tigre, cuarto en la tabla con 17 unidades, dejó pasar la oportunidad de alcanzar temporalmente al líder Independiente Rivadavia (20). AFP