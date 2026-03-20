La Conmebol también anuncia aumento de premios para la Copa Sudamericana 2026

El nuevo esquema de distribución económica se concentra en tres ejes estratégicos que premian la excelencia deportiva. La mayor parte del aumento se destina al campeón, que recibirá 3.500.000 dólares adicionales a lo previsto originalmente, mientras que el vicecampeón contará con un plus de 500.000 dólares. Asimismo, se añadieron 10.000 dólares extra bajo el concepto de Mérito Deportivo por cada partido ganado.

Sobre este último punto, la Conmebol recordó que desde este año el incentivo por victoria en la fase de grupos asciende a 125.000 dólares. Este sistema consolida un esquema que premia el rendimiento inmediato en cancha, permitiendo que cada triunfo tenga un impacto financiero directo más allá de la clasificación a la siguiente ronda.

En cuanto a la representación paraguaya, Olimpia y Recoleta FC ya aseguran una base financiera tras sellar su clasificación a la fase de grupos. Ambos clubes superaron con éxito la Primera Fase o Fase Nacional, lo que les permitió acumular hasta el momento un total de 1.150.000 dólares cada uno. Este monto se desglosa en 250.000 dólares por disputar la etapa inicial y 900.000 dólares por su ingreso oficial a la fase de grupos.

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