Brighton, con asistencia de Diego Gómez, derrotó a Liverpool

Brighton superó a Liverpool por la fecha 31 de la Premier League y encadenó la segunda victoria consecutiva. Esta vez, el triunfo de las Gaviotas fue con asistencia de Diego Gómez. El futbolista paraguayo brindó un pase de cabeza para el 1-0 parcial, obra del inglés Danny Welbeck. Los dirigidos por Fabián Hurzeler llegan a los 43 puntos y quedaron a 6 de los puestos internacionales.

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A los 14 minutos del primer tiempo en el Falmer Stadium, el local aprovechó un error defensivo de los Reds. Jugaron rápido un lateral y enviaron un centro al segundo para que Gómez descargue con un cabezazo a Welbeck, quien cerró en el otro sector de la portería y abrió el marcador. Milos Kerkez empató a los 30′ y el autor del primer tanto, con un doblete, sentenció el 2-1.

La asistencia de Diego Gómez para el 1-0

¡QUE BIEN LA BAJÓ DIEGO GÓMEZ! El paraguayo asistió con un gran cabezazo a Welbeck para que marque el 1-0 de Brighton ante Liverpool. ¡Atención al error de la defensa de los Reds en la jugada previa!



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Diego Gómez y la primera asistencia

Diego Gómez arrancó de titular y además del pase gol, fue amonestado a los 45+5′ por un pisotón al argentino Alexis Mac Allister, tuvo la oportunidad de convertir a los 61′ por medio de un tiro libre que desvió Giogi Mamardashvili y salió reemplazado a los 90+1′ por Joel Veltman. El mediocampista acumula 5 goles y 1 asistencia en la presente temporada del certamen.