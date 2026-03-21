Fútbol Internacional
21 de marzo de 2026 - 12:27

Brighton, con asistencia de Diego Gómez, derrotó a Liverpool

El paraguayo Diego Gómez (25), futbolista del Brighton, festeja un gol en el partido frente a Liverpool por la fecha 31 de la Premier League de Inglaterra en el estadio American Express Community, en Brighton, Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez (25), futbolista del Brighton, festeja un gol en el partido frente a Liverpool por la fecha 31 de la Premier League de Inglaterra en el estadio American Express Community, en Brighton, Inglaterra.@OfficialBHAFC

Brighton superó 2-1 a Liverpool con una asistencia de Diego Gómez.

Por ABC Color

Brighton superó a Liverpool por la fecha 31 de la Premier League y encadenó la segunda victoria consecutiva. Esta vez, el triunfo de las Gaviotas fue con asistencia de Diego Gómez. El futbolista paraguayo brindó un pase de cabeza para el 1-0 parcial, obra del inglés Danny Welbeck. Los dirigidos por Fabián Hurzeler llegan a los 43 puntos y quedaron a 6 de los puestos internacionales.

Lea más: Video: El gol de Clever Ferreira en el 1-0 de Atlético Tucumán

A los 14 minutos del primer tiempo en el Falmer Stadium, el local aprovechó un error defensivo de los Reds. Jugaron rápido un lateral y enviaron un centro al segundo para que Gómez descargue con un cabezazo a Welbeck, quien cerró en el otro sector de la portería y abrió el marcador. Milos Kerkez empató a los 30′ y el autor del primer tanto, con un doblete, sentenció el 2-1.

La asistencia de Diego Gómez para el 1-0

Diego Gómez y la primera asistencia

Diego Gómez arrancó de titular y además del pase gol, fue amonestado a los 45+5′ por un pisotón al argentino Alexis Mac Allister, tuvo la oportunidad de convertir a los 61′ por medio de un tiro libre que desvió Giogi Mamardashvili y salió reemplazado a los 90+1′ por Joel Veltman. El mediocampista acumula 5 goles y 1 asistencia en la presente temporada del certamen.