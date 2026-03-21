Video: El gol de Clever Ferreira en el 1-0 de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán venció a Gimnasia La Plata con un tanto de Clever Ferreira. El futbolista paraguayo convirtió de cabeza, a los 12 minutos del primer triunfo, el único gol del 1-0 del Decano tucumano sobre el Lobo en el Monumental José Fierro de Tucumán por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. El ex Sportivo Ameliano marcó por primera vez en la temporada y por tercera ocasión en el fútbol argentino.

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El gol de Clever Ferreira contra Gimnasia