Artur Jorge deja Qatar y vuelve a Brasil para dirigir al Cruzeiro

Artur Jorge, de 54 años, tendrá su segunda etapa en el fútbol brasileño, luego de haber llevado al Botafogo a un histórico doblete en 2024, con los títulos del Brasileirão y la Copa Libertadores.

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“Llega al Cabuloso con contrato válido hasta el final de 2027”, informó el club belorizontino en un mensaje en redes sociales.

Reemplaza al exseleccionador brasileño Tite, despedido el domingo pasado. Artur Jorge estuvo ocho meses en el banquillo del Fogão en su paso anterior en Brasil y, previamente, había comandado al Sporting Braga en Portugal.

Desde enero de 2025, el portugués entrenaba al Al-Rayyan de Qatar, con el que tenía contrato hasta junio de 2027.

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Aunque llevó al Cruzeiro a ganar el campeonato estatal de Minas Gerais, Tite fue destituido por un pobre inicio en la liga brasileña. El equipo aún no conoce la victoria en el torneo y apenas ha sumado tres puntos en siete presentaciones.

El miércoles, la Raposa perdió 2-1 en su visita al Athletico Paranaense, con el auxiliar Wesley Carvalho en el banquillo. Este domingo, enfrenta en casa al Santos de Neymar.

En la Copa Libertadores, el Cruzeiro comparte el Grupo C con el gigante argentino Boca Juniors, Universidad Católica (Chile) y Barcelona de Guayaquil (Ecuador). AFP