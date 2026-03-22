Diego Gómez, el primer paraguayo que culmina como máximo goleador de un torneo inglés

La confirmación del gran logro llegó esta tarde tras la gran final en la que el Manchester City se coronó campeón al vencer 2-0 al Arsenal. A pesar de la consagración de los “Citizens”, que contaban con Rayan Cherki y Omar Khaled Marmoush como amenazas directas al récord del paraguayo, ninguno logró marcar en el duelo decisivo. Con este resultado, el oriundo de Mburica Retá se mantuvo firme en la cúspide. Su producción ofensiva a lo largo de la competencia resultó inalcanzable para el resto de los delanteros de la élite inglesa, sellando una campaña de ensueño.

El futbolista del Brighton & Hove Albion F. C. alcanzó la cima con un total de 5 goles, construidos con jerarquía desde las fases iniciales. Estrenó su cuenta goleadora anotando un tanto ante el Oxford United, equipo de la Championship o segunda división, durante la segunda ronda. Posteriormente, protagonizó el momento cumbre de su campaña al despacharse con un póker (cuatro goles) en un solo encuentro frente al Barnsley FC en la tercera ronda. Esa exhibición de contundencia ante el conjunto de la tercera categoría fue la actuación determinante que le permitió despegarse en la tabla de goleadores y asegurar su liderazgo absoluto hasta el cierre del torneo.

En la tabla final de artilleros de esta edición 2025/26, el canterano de Libertad finalizó como líder con 5 tantos, seguido por el argentino Alejandro Garnacho del Chelsea F.C. con 4 conquistas, mientras que los jugadores del Manchester City, Rayan Cherki y Omar Marmoush, completaron la parte alta de la tabla de máximos artilleros con 3 goles cada uno.

Tabla de goleadores de la Copa de la Liga de Inglaterra