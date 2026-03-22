Diego Gómez y Gustavo Caballero, los primeros en suelo griego

En cuanto a los jugadores del plano local, Roberto Junior Fernández, Gustavo Velázquez, Alan Benítez y el recientemente convocado Gastón Olveira viajaron esta mañana con destino a la capital griega, donde los dirigidos por Gustavo Alfaro iniciarán los trabajos.

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“La verdad que feliz, contento, sensación muy linda de tener esta primera experiencia y bueno, ya también un poco ansioso para llegar y compartir con los compañeros”, comentó el portero Olveira.

Por su parte, Velázquez expresó: “Bastante bien. La verdad es que lo pasé un poco mal; también reconozco que bajé un poco el rendimiento, pero bueno, a veces es difícil mantener una regularidad buena siempre. Con trabajo se va a mejorar otra vez eso”.

En tanto, Benítez señaló: “Yo no sé lo que va a pensar él (el entrenador Gustavo Alfaro) ahora, pero ojalá que me ponga más de lateral ahora, porque yo me siento mejor, pero bueno, hoy me tocaba cumplir otra función, de ahí en Libertad. Me siento cómodo también, no desconozco esa posición, así que puedo ser de ayuda también estaré presto en la selección. No deconozco esa posición de volante, ya con el propio Chiqui Arce en su momento en Cerro Porteño y llegué a jugar ahí, me siento cómodo también, pero prefiero jugar un poco más de lateral”.

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El calendario de la Albirroja arrancará frente a Grecia el viernes 27 de marzo, a las 16:00 (hora de nuestro país), en el estadio Georgios Karaiskakis de la localidad de El Pireo a 20 minutos de Atenas.

Posteriormente, el combinado nacional se trasladará rumbo a Francia para medirse con Marruecos, el martes 31 de marzo, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens