Jorge Bava, anunciado en Nacional de Uruguay, tras su salida de Cerro Porteño

“El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío”, indicó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

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Bava llega al conjunto charrúa directo desde Paraguay, donde el pasado jueves fue cesado como director técnico de Cerro Porteño. Pese a su reciente salida del Ciclón de Barrio Obrero, el estratega dejó su huella en el fútbol paraguayo la temporada pasada, logrando alzar los trofeos del torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay 2025.

¡Bienvenido a casa, Jorge! 💙🤍❤️



El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío. pic.twitter.com/RIFdP98AbD — Nacional (@Nacional) March 22, 2026

Actualmente, Nacional atraviesa un momento irregular en el plano doméstico. Se encuentra en la décima posición del Torneo Apertura con un registro de tres victorias, tres derrotas y un empate, sumando apenas 10 de los 21 puntos disputados hasta la fecha. La tabla de posiciones está encabezada por su clásico rival, Peñarol, junto a Racing.

Con el debut en la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina —pautado para el próximo 7 de abril ante Coquimbo Unido de Chile—, Bava no perdió tiempo y encabezó su primer entrenamiento al frente del plantel este mismo domingo.

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Trayectoria del nuevo entrenador del “Bolso”

Nacido en Montevideo en 1981, Jorge Bava es ampliamente reconocido en la liga uruguaya gracias a su exitoso ciclo como entrenador de Liverpool entre 2021 y 2023, período en el que cosechó cinco títulos oficiales, incluido un histórico Campeonato Uruguayo.

Tras su consagración local, el técnico inició su periplo internacional dirigiendo primero al León de México y posteriormente al Santa Fe de Colombia, antes de recalar en el balompié paraguayo con Cerro Porteño y volver hoy a su tierra natal.

Fuente: EFE