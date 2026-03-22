Manchester City se lleva primer título del año en Inglaterra contra Arsenal

Un doblete de Nico O’Reilly en la segunda mitad (60’, 64’) aseguró la novena Copa de la Liga del Manchester City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.

Líderes en Premier League, en cuartos de final de Liga de Campeones y de la Copa de Inglaterra, el Arsenal tropieza en su primera opción de título, pero todavía aspira a coronarse en los tres principales.

Por su parte el City, segundo en el campeonato y recién eliminado de Liga de Campeones contra el Real Madrid, asegura un título en medio de una temporada donde está siendo demasiado irregular. Al igual que los Gunners, los Citizens también siguen en liza en la otra copa doméstica.

* Pep Guardiola ha ganado la Copa de la Liga por quinta vez, más que ningún otro entrenador en la historia de la competición, superando a Brian Clough, Alex Ferguson y José Mourinho.

* Pep Guardiola es el 2° entrenador en toda la historia del fútbol que alcanza los 40 títulos oficiales: Alex Ferguson: 49 títulos en 39 años de carrera. Guardiola: 40 títulos en 17 años de carrera.

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* El Arsenal ha perdido sus últimas cuatro finales de la Copa de la Liga, lo que supone la racha más larga de finales sin alzarse con el trofeo en la historia de la competición.

* Historial. Más Copas de la Liga ganadas en toda la historia: Con 10 - Liverpool. Con 9 - Manchester City