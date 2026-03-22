Palmeiras gana el derbi y lidera en solitario el Brasileirão

El equipo comandado por Abel Ferreira se pone con 19 puntos en la clasificación, tres más que el São Paulo, al que hasta el sábado aventajaba solo por número de goles.

El Verdão fue letal, cediendo el control del balón al São Paulo, aunque creando las ocasiones más claras. Jhon Arias volvió a ver portería con un bonito tanto en el minuto 5 que acabó siendo decisivo

Gustavo Gómez, con la cinta de capitán, culminó el el partido. Mauricio jugó hasta los 60’ y Ramón Sosa lo hizo desde el minuto 76.

El São Paulo, que alistó de titular al volante paraguayo Damián Bobadilla, suma ya 12 partidos seguidos sin derrotar a su rival ciudadano.

El Santos, sin Neymar (descanso), empató 0-0 con Cruzeiro, y ambos equipos siguen comprometidos con el descenso.

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A la espera de la llegada del portugués Artur Jorge para dirigir al equipo (en reemplazo de Tité), el Cruzeiro, tercero colocado en 2025, sigue sin conocer la victoria en la liga.

Resultados y posiciones

* Resultados. Sábado: Bragantino 1-Botafogo 2; Fluminense 1-Atlético Mineiro 0; São Paulo 0-Palmeiras 1.

Domingo: Vasco da Gama 2 - Gremio 1; Cruzeiro 0-Santos 0; Athletico Paranaense 2-Coritiba 0; Remo 4-Bahía 1; Internacional 2-Chapecoense 0; Vitória 1-Mirassol 0; Corinthians -Flamengo (más tarde).

* Posiciones: Palmeiras 19 puntos, São Paulo 16, Fluminense 16, Bahía 14, Flamengo 13, Paranaense 13, Coritiba 13, Gremio 11, Vasco 11, Vitória 10, Corinthians 9, Inter 8, Mineiro 8, Bragantino 8, Chapecoense 7, Santos 7, Botafogo 6, Mirassol 6, Remo 6, Cruzeiro 4.