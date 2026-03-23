Bava destaca la sinceridad que tuvieron con él en Cerro Porteño

Así lo dijo Jorge Bava en una conferencia de prensa al ser presentado como nuevo director técnico del uruguayo Nacional, apenas cuatro días después de dejar el Ciclón de Barrio Obrero.

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Bava recordó que al salir del colombiano Independiente Sata Fe luego de ser campeón era “un riesgo” que decidió asumir, porque el desafío de llegar a Cerro Porteño era “muy lindo”.

Agregó que la directiva anterior fue sincera al momento de hacerle la propuesta, indicándole que había elecciones en enero. “Más allá del campeonato, que por suerte se pudo lograr después de muchos años que había sido esquivo, la directiva que vino fue muy sincera diciéndome que ellos no me habían traído. Ante los primeros traspiés tomaron la decisión. Es fútbol y es entendible. Más allá de que nos puede gustar o no siempre fueron sinceros”, aseguró.

Cerro Porteño de Paraguay anunció el pasado jueves la salida del Bava, quien en la temporada pasada llevó al equipo a alzar los trofeos de liga y Supercopa.

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“Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025”, dijo el Ciclón de Barrio Obrero en sus redes sociales.

El exportero, con pasado en los paraguayos Libertad y Guaraní, estuvo al frente de Cerro Porteño por casi 6 meses y 22 partidos, en los que sumó 13 triunfos, 6 empates y 3 derrotas, garantizando 45 puntos de 66 posibles.

Anteriormente, Bava dirigió a Liverpool de su país, a León mexicano y al Independiente Santa Fe colombiano. En Uruguay conquistó un torneo Apertura, un torneo Intermedio, un torneo Clausura, una Supercopa Uruguaya y un Campeonato Uruguayo, mientras que en Colombia ganó un torneo Apertura.

Ahora comenzará a trabajar en Nacional, club en el que durante su etapa como futbolista defendió en 189 juegos y con el que conquistó cinco ediciones del Campeonato Uruguayo. Al igual que lo hizo en Cerro Porteño, el entrenador tendrá en su cuerpo técnico a Bruno Piano, Ignacio Turrén, Mauricio Ferraro y Gastón Lucas Torres. EFE