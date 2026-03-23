Bolivia quiere marcar historia en la repesca al Mundial 2026

Pero el calendario deportivo sigue su curso con la definición de los últimos clasificados al evento que se disputará en Norteamérica.

A partir de este jueves 26 de marzo, un total de 22 selecciones competirán por los seis boletos restantes. En el ámbito europeo, la UEFA llevará adelante ocho cruces de semifinales a partido único, de los cuales surgirán los equipos que disputarán los cuatro cupos aún disponibles para esa confederación.

En cuanto a la conformación de los grupos, el Grupo A –integrado por México, Sudáfrica y Corea del Sur– espera sumar a uno de los siguientes equipos: República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Por su parte, el Grupo B, que ya cuenta con Canadá, Qatar y Suiza, incorporará a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte.

El Grupo D, en el que se encuentra Paraguay junto a Estados Unidos y Australia, añadirá a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania (ver infografía).

En tanto, el Grupo F –compuesto por Países Bajos, Japón y Túnez– se completará con Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

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Los dos lugares restantes se definirán mediante el repechaje intercontinental, que tendrá un formato diferente. Las semifinales se disputarán en México con los enfrentamientos entre Bolivia y Surinam, y Nueva Caledonia frente a Jamaica.

Los ganadores avanzarán a las finales, instancia en la que ya aguardan Irak y Congo, selecciones que accedieron directamente por su mejor ubicación en el ranking de la FIFA.

De esta manera, el torneo comienza a perfilar su nómina definitiva de participantes, en la antesala de una cita mundialista que, más allá del contexto internacional, mantiene en marcha su organización y cronograma deportivo.

SE DEFINEN LOS ÚLTIMOS CUPOS MUNDIALISTAS

Desde este jueves se definirán los últimos seis cupos de la nueva Copa del Mundo 2026 con 48 selecciones que será en Estados Unidos, México y Canadá.

La UEFA realizará ocho cruces de semifinales a partido único que definirán a los que pelearán por los cuatro pases que todavía tiene disponibles esa federación. Los otros dos pases serán para los del Repechaje Internacional que tendrá un formato de disputa levemente diferente donde las semifinales serán en distintas sedes de México.

Agenda de partidos

Jueves 26 de marzo

14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México).

Martes 31 de marzo

Grupo A del Mundial: el ganador de República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Dublín o Praga)

Grupo B del Mundial: el ganador de Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Cardiff o Zenica)

Grupo D del Mundial: el ganador de Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Bratislava o Pristina)

Grupo F del Mundial: el ganador de Ucrania/Suecia vs. Polonia vs. Albania (Valencia o Estocolmo)

Grupo I del Mundial: el ganador de Irak vs. Bolivia/Surinam (Monterrey)

Grupo K del Mundial: el ganador de Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)