Muslera retorna a la Celeste con 39 años para los amistosos frente a Inglaterra y Argelia

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a los ingleses en Wembley el viernes y ante los argelinos el martes de la próxima semana en Turín, en la penúltima jornada de amistosos previo al debut de la Celeste en el Grupo H el 15 de junio ante Arabia Saudita.

“Es una linda oportunidad para saber dónde está la selección parada y lo que se tiene que preparar para todo lo que viene. Van a ser dos partidos muy importantes para nosotros”, dijo el arquero que puso punto final a la selección luego de Qatar 2022.

Si disputa el Mundial 2026 en Norteamérica, Mus-

lera será el primer jugador en la historia de la selección uruguaya en jugar cinco Copas del Mundo.