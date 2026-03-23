Fútbol Internacional
23 de marzo de 2026 - 22:36

Muslera retorna a la Celeste con 39 años para los amistosos frente a Inglaterra y Argelia

Néstor Fernando Muslera (39) retornó a la selección uruguaya.
Néstor Fernando Muslera (39) retornó a la selección uruguaya.Gentileza

Los amistosos ante Inglaterra y Argelia serán un termómetro para saber el nivel de la selección uruguaya previo al Mundial de Norteamérica 2026, dijo el experimentado arquero Fernando Muslera, de regreso al combinado charrúa tras casi cuatro años de ausencia.

Por David Rolón

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a los ingleses en Wembley el viernes y ante los argelinos el martes de la próxima semana en Turín, en la penúltima jornada de amistosos previo al debut de la Celeste en el Grupo H el 15 de junio ante Arabia Saudita.

“Es una linda oportunidad para saber dónde está la selección parada y lo que se tiene que preparar para todo lo que viene. Van a ser dos partidos muy importantes para nosotros”, dijo el arquero que puso punto final a la selección luego de Qatar 2022.

Si disputa el Mundial 2026 en Norteamérica, Mus-

lera será el primer jugador en la historia de la selección uruguaya en jugar cinco Copas del Mundo.