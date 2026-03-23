Fútbol Internacional
23 de marzo de 2026 - 14:56

Sevilla destituye a Almeyda y tiene a Manolo Jiménez como candidato

El español Manolo Jiménez, entrenador de Cerro Porteño, en el partido frente a Sportivo Trinidense por la décima fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Manolo Jiménez, candidato a la dirección técnica del Sevilla.Fernando Romero, ABC Color

El argentino Matías Almeyda fue destituido este lunes como entrenador del Sevilla, al que solo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia 2-0. Uno de los candidatos a reemplazar al destituido es Manolo Jiménez, extécnico de Cerro Porteño.

Por ABC Color

Con 32 partidos oficiales dirigidos, 29 de ellos en LaLiga española y 3 en la Copa del Rey, el Sevilla anunció la salida de Matías Almeyda.

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El argentino, quien llegó al club del barrio de Nervión el pasado verano, abandona el banquillo sevillista dejando al equipo en una delicada situación clasificatoria, decimosexto con 31 puntos tras 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas, con sensaciones muy negativas y una pésima imagen, en especial, en sus encuentros en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla FC negocia con el técnico español Luis García Plaza como posible sustituto del entrenador de Azul (provincia de Buenos Aires), aunque también sonado otros candidatos como Manolo Jiménez o Diego Martínez, con pasado en la entidad sevillista.

Almeyda, de 52 años, firmó en verano un contrato por tres años, hasta junio de 2028, para dirigir al conjunto sevillista e intentar que recuperara su nivel y el potencial que tuvo en este siglo XXI, después de cuatro temporadas -incluida ésta- en las que en LaLiga ha tenido que luchar por el objetivo de la permanencia.

Con el argentino en el banquillo, el Sevilla ha sumado 31 puntos, de ellos 16 en quince partidos en su estadio y 15 fuera en 14 encuentros, y es el equipo más goleado de Primera División con 49 goles encajados, uno más que el Levante (48) y dos más que el Mallorca (47), que ocupan zona de descenso, y tres más que el Elche (46) , el rival que marca ahora la salvación.

“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales ”, aseguró en su comunicado el club hispalense. EFE