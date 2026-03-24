Duelo de Leyendas será en Chile con las figuras que marcaron una época en la Albirroja

En ese contexto, la matriz del fútbol paraguayo realizó la entrega de indumentarias oficiales como reconocimiento a la trayectoria de estos referentes, quienes representarán nuevamente al país en un torneo que reunirá a figuras históricas de ocho selecciones del continente bajo el formato de fútbol 7.

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El plantel de las denominadas Leyendas Albirrojas estará conformado por Diego Barreto, Carlos Bonet, Paulo Da Silva, Darío Verón, Jonathan Santana, Roberto Acuña, Cristian Riveros, Osvaldo Martínez, Marcelo Estigarribia, Óscar Cardozo, Santiago Salcedo y Lucas Barrios. El equipo será dirigido por Rogelio Delgado.

Paraguay debutará el viernes 27 de marzo frente a Uruguay, a partir de las 16:00, en el Claro Arena, escenario principal del certamen. En caso de avanzar, el conjunto nacional se medirá al ganador del cruce entre Brasil y Venezuela, en busca de un lugar en la siguiente instancia.

El acto de entrega de las indumentarias tuvo lugar en la sede central de la APF y contó con la presencia del secretario general, Luis Kanonnikoff, además de algunos de los exjugadores convocados, entre ellos Carlos Bonet, Diego Barreto y Jonathan Santana.

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El “Duelo Leyendas de América” reunirá durante tres jornadas a figuras emblemáticas del fútbol sudamericano, en un evento que apunta a revivir grandes momentos del deporte a través de sus protagonistas históricos.