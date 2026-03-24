Alan Benítez y el sueño de estar en la lista para el Mundial 2026

Alan Benítez fue uno de los cuatro convocados del fútbol paraguayo para los amistosos de Paraguay en la Fecha FIFA de marzo. Aunque no formó parte de la etapa de Gustavo Alfaro en las Eliminatorias Sudamericanas, el lateral derecho entró en la consideración del seleccionador desde la gira asiática y posteriormente, la norteamericana en octubre y noviembre respectivamente.

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“Muy importante estar en esta lista. Aprovechar este momento para poder estar en la lista final”, expresó Benítez, quien este año retornó a Libertad procedente de Internacional de Porto Alegre. “Creo que la continuidad también es lo que me trajo acá”, explicó el defensor, que disputó dos (vs. Corea del Sur y México), y ambos de titular, de los últimos cuatro juegos del combinado nacional.

Alan Benítez: “Estar en la lista final”

“Decidí salir de Brasil para tener un poco más de continuidad. Por suerte ahora el profe me volvió a convocar, y bueno, motivadísimo para estos partidos. Y como dije, para poder estar en la lista final”, recalcó el ex Cerro Porteño, que es uno de los jugadores que pelea por un lugar en la lista final de 26 futbolistas para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

“Independientemente de quién esté o no esté, creo que el pueblo paraguayo tiene que estar cien por ciento confiado en todos nosotros, en el profe, en todo lo que convoca, en todo lo que está, porque el que esté acá va a dar lo mejor para poder representar bien al país”, culminó Benítez en una conferencia con @Albirroja al finalizar el segundo entrenamiento del plantel en Atenas.