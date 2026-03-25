Fútbol Internacional
25 de marzo de 2026 - 21:46

Copa Argentina: Cléver Ferreira, gol y clasificación con Atlético Tucumán

El paraguayo Cléver Domingo Ferreira Ñamandu (23 años) anotó el gol de la victoria de Atlético Tucumán ante Barracas.
El paraguayo Cléver Domingo Ferreira Ñamandu (23 años) anotó el gol de la victoria de Atlético Tucumán ante Barracas.

El paraguayo Cléver Ferreira Ñamandú fue protagonista la noche del miércoles del triunfo de Atlético Tucumán por 2-1 sobre Sportivo Barracas, en la Copa Argentina.

Por David Rolón

El paraguayo Cléver Ferreira anotó el tanto decisivo para el “Decano”, en un partido que estuvo marcado por errores defensivos y situaciones insólitas.

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El empate transitorio de Sportivo Barracas llegó tras un blooper del arquero suplente Tomás Durso, quien salió a despejar sin precisión y terminó generando una jugada desafortunada que derivó en el 1-1. La acción dejó el balón servido para Sebastián Gómez, que no desaprovechó la ocasión.

Mirá el gol de Cléver Ferreira en la Copa Argentina

Cuando el partido parecía complicarse, Ferreira apareció para capitalizar una salida en falso del arquero Arrabalero y marcar el 2-1 definitivo. En los minutos finales, Durso logró redimirse al evitar el empate con una intervención clave. Con este triunfo, Tucumán avanza de ronda y ahora deberá medirse a Talleres de Córdoba en la siguiente fase.