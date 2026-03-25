El paraguayo Celso Ayala es nuevo entrenador del Cajamarca peruano

“Nos complace anunciar oficialmente a nuestro nuevo director técnico, el profesor Celso Ayala”, anunció el FC Cajamarca.

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Agregó que Ayala tiene “una trayectoria marcada por la disciplina y la estrategia” y asume el liderazgo de su primer equipo “con el firme objetivo” de llevarlo “a lo más alto”.

“Confiamos en que la ‘garra guaraní’ y la experiencia que lo caracterizan serán piezas clave en este nuevo proceso deportivo”, indicó el club norteño.

Ayala, de 55 años, reemplazará en la conducción del FC Cajamarca al peruano Carlos Silvestri, quien fue despedido tras los malos resultados obtenidos por el equipo, que solo ha sumado cinco puntos en ocho rondas del torneo Apertura de la Liga 1.

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Ayala jugó en Betis y Atlético Madrid. Además disputó los mundiales de Francia 1998 y Corea del Sur-Japón 2002. EFE