Bolivia se juega el todo o nada ante Surinam por un boleto al Mundial

El sueño boliviano: 32 años de espera

Tras la histórica victoria por 1-0 ante Brasil en septiembre y el reciente triunfo por 3-0 frente a Trinidad y Tobago, el ánimo en el campamento boliviano está en su punto más alto. La gran apuesta de Villegas es Miguel Terceros, la joya del Santos de Brasil, quien a sus 21 años lidera un ataque que busca romper con la falta de contundencia de meses anteriores.

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Bolivia, situada en el puesto 76 del ranking FIFA, busca regresar a una cita mundialista tras más de tres décadas de ausencia. La filosofía es clara: fútbol armónico y disfrute en el campo, pero con la efectividad necesaria para liquidar la repesca.

Surinam: Un rival reforzado y peligroso

A pesar de ocupar el puesto 122 del ranking, Surinam no es un rival que se pueda subestimar. El equipo caribeño se ha transformado gracias a figuras con recorrido europeo, como el artillero Joël Piroe (Leeds United) y el defensor Melayro Bogarde (LASK Linz).

Bajo el mando del experimentado neerlandés Henk ten Cate, Surinam llega tras una sólida eliminatoria en Concacaf, donde logró frenar a Panamá. Ten Cate no ha ocultado su confianza: “No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos”, afirmó en la previa, aunque reconoció el peligro que representa Terceros.

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El camino a la gloria

El vencedor de este cruce se medirá el próximo martes 31 de marzo contra Irak. Quien resulte ganador de ese último duelo obtendrá el ansiado boleto al Mundial, integrándose al Grupo I junto a las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

Alineaciones probables

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Miguel Terceros; Enzo Monteiro, Juan Godoy y Víctor Ábrego. D.T.: Óscar Villegas.

Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Melayro Bogarde; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Sheraldo Becker, Richonell Margaret y Joël Piroe. D.T.: Henk ten Cate.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Sede: Estadio BBVA, Monterrey, México. Hora: 19:00 (hora paraguaya).

Fuente: EFE