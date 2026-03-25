Gattuso: "Es el partido más importante de mi carrera"

"Todavía soy joven y cargo con todo un país en los hombros. No voy a negar que en los últimos siete meses, escuchar 'Míster, llévanos al Mundial' todos los días... la presión es enorme. Pero llevo muchos años acostumbrado, he hecho este trabajo toda mi vida: sin duda es el partido más importante de mi carrera", comentó en rueda de prensa en Bérgamo (norte), ciudad que acoge el gran duelo el jueves (20.45 CET).

Italia juega su tercera repesca consecutiva, después de haberse quedado fuera de los dos últimos mundiales tras perder ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022. Los dos Mundiales sin Italia pesan en la mente de la afición 'azzurra' y el objetivo es claro.

"La responsabilidad no es de los aficionados, han sido dos decepciones tremendas. Pero hoy no hay tiempo para hablar del pasado, sino de nuestro objetivo. Tenemos que conseguir ir a este Mundial porque es fundamental para nosotros. El objetivo es volver a donde hemos estado durante tantos años también como protagonistas", señaló.

"Depende de nosotros. Si salimos al campo y damos la sensación de estar a la altura, todo lo demás será una consecuencia natural. No podemos pedirle nada a nadie, somos los artífices de nuestro propio destino. Se necesita mucha tranquilidad y ser conscientes de que nos enfrentamos a jugadores que tienen garra", comentó.

El seleccionador intentó dejar atrás esas dos eliminaciones recientes: "Tengo en la cabeza esos partidos... pero si Jorginho marca el penalti en el Olímpico (ante Suiza, fase clasificación 2021), hubiéramos estado en el Mundial. La suerte es un componente importante en el fútbol, pero al final no vamos al Mundial desde 2014. Pero eso es el pasado, pensamos en Irlanda del Norte".

Gattuso hizo especial hincapié en la importancia que tendrá en el duelo saber gestionar la presión.

"Hay dos partidos: el que se juega con el balón y el que se juega sin él. Debemos sufrir cuando no tenemos el balón; luego, cuando lo tengamos tenemos que velocidad y llegar a sus 20-25 metros con calidad", apuntó.

Destacó, además, pese a que sea una selección con mayoría de jugadores de segunda división, los puntos fuertes de Irlanda del Norte.

"Tenemos que estar preparados porque tendremos dificultades. Tenemos que saber defender los balones divididos y salir con garra. Ya no hay partidos fáciles. No se puede subestimar al rival; han llegado hasta aquí porque tienen garra. Cada balón son como si fueran los últimos de su vida y no se puede subestimar esto", explicó.

En caso de perder, sería el tercer Mundial que Italia se pierde de manera consecutiva, el quinto en su historia después de 1930, 1958, 2018 y 2022. En caos de ganar, tendrá que jugar la final ante Gales o Bosnia Herzegovina por el billete final Estados Unidos, México y Canadá.