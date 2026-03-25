Lorenzo aspira a que Colombia llegue al lugar que alcanzó Croacia en los mundiales

"Croacia es uno de los mejores equipos del mundo, ellos lo han mostrado al resto del mundo en las últimos dos mundiales. El entrenador (Zlatko Dalic) es genial, ha hecho un gran trabajo con el equipo", expresó Lorenzo en una rueda de prensa, en la que agregó: "Aspiramos a llegar a la posición a la que ellos llegaron".

Los colombianos y los croatas se enfrentarán el jueves en un amistoso en el estadio Camping World de la ciudad estadounidense de Orlando (Florida), a donde los cafeteros llegan con una racha de nueve partidos sin perder, de los cuales ganaron cinco y empataron cuatro.

Además de este partido, los cafeteros enfrentarán a Francia el domingo en una doble jornada en la que, según Lorenzo, "se busca competir al más alto nivel".

"Son dos equipos que han terminado entre los tres primeros en los dos últimos mundiales, a lo largo del proceso hemos tratado probarnos con los grandes equipos", añadió el seleccionador, quien recalcó: "queremos ver a qué altura aspiramos a estar en el Mundial".

Sobre James Rodríguez, quien fue fichado por el Minnesota United para este año pero apenas ha tenido pocos minutos, Lorenzo resaltó: "Tuvo la suerte de ir a un club y ya que lo tiren a la cancha sin hacer una pretemporada".

"Se le ve muy bien en lo físico", añadió.

Lorenzo señaló que si bien es importante el nivel que los jugadores, como James, traigan en sus clubes, este factor "no es definitivo" para garantizar que estén en el Mundial, en el que Colombia comparte el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas que se disputan este mes en México.

"Hay jugadores de jugadores. Hay algunos que están instalados dentro del equipo, conocen lo que hacen y siempre han rendido en el equipo. Sin duda queremos que vengan todos de la mejor manera, pero tenemos tiempo en la previa (del Mundial) de preparar a los que ya nos conocen", explicó el estratega.

Finalmente, el entrenador argentino se refirió a cómo va la preparación para la Copa del Mundo y dijo que es "difícil de evaluar y decir en qué porcentaje" está su equipo.

"Pero el grupo está muy unido, los conceptos están siendo ya conocidos, los jugadores asimilan bien lo que les pedimos y sobre todo es un grupo que tiene ganas de marcar historia, de hacer historia", concluyó.