Senegal acude al TAS para impugnar la resolución que otorgó la Copa de África a Marruecos

El tribunal indicó en un comunicado que el recurso reclama también la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de apelación, hasta que la decisión de la CAF sea notificada con sus fundamentos completos, ya que la resolución dictada el 17 de marzo incluyó únicamente la parte dispositiva (u operativa).

El TAS explicó que designará un Panel Arbitral para estudiar el caso y establecerá un calendario procesal. De acuerdo con las normas de procedimiento del tribunal, el apelante tiene veinte días para presentar su documentación con argumentos legales, mientras que los demandados dispondrán de otros veinte días posteriores para presentar una contestación que contenga su escrito de defensa.

Asimismo, señaló que en esta etapa inicial del proceso, y considerando la solicitud de la federación senegalesa (FSF) de suspender los plazos, no es posible anticipar un calendario ni indicar cuándo se programará una audiencia. El director general del TAS, Matthieu Reeb, aseguró que el tribunal “está perfectamente equipado para resolver este tipo de disputas con la asistencia de árbitros expertos e independientes”.

“Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor celeridad posible, respetando siempre el derecho de todas las partes a una audiencia justa”, señaló.

Antecedentes del conflicto

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África —que había ganado por 0-1 en la prórroga— para declarar campeón a Marruecos por 3-0. Esta decisión se tomó tras los recursos de la federación marroquí tras la derrota sufrida en el partido jugado el 18 de enero en Rabat.

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Un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el encuentro; todos sus futbolistas, a excepción del delantero Sadio Mané, se marcharon al vestuario como protesta. Aunque Marruecos y el árbitro permanecieron en el campo, los senegaleses regresaron finalmente y el juego se reanudó.

El primer recurso de Marruecos ante el Comité de Disciplina de la CAF fue desestimado, pero el presentado ante el Comité de Apelación sí prosperó. Marruecos basó su reclamación en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro, acción recogida en el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Fuente: EFE