España jugará ante Perú en Puebla su último amistoso

“El Estadio Cuauhtémoc será testigo de excepción del último test que realizará España una vez que la selección española llegue al continente americano y antes del inicio del Mundial. Solo siete días antes de la puesta de largo del combinado nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección española visitará México para enfrentarse a la selección nacional de Perú”, escribió la Federación Española de Fútbol (RFEF) en su texto.

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La Roja se encuentra actualmente concentrada para dos duelos de preparación, uno el viernes ante Serbia en Villarreal -que sustituye en el calendario al inicialmente previsto contra Argentina en Doha por la Finalissima, finalmente cancelada- y otro el martes de la nueva semana frente a Egipto en Cornellà (cerca de Barcelona).

Ya en la puesta a punto mundialista, España tendría previsto un amistoso en su territorio, que según la prensa sería el 4 de junio en el estadio Riazor de La Coruña (Galicia, noroeste) ante Irak.

El choque ante Perú, una selección que no consiguió boleto mundialista, sería el del ensayo general (“la prueba final”, según el título del amistoso) para los hombres de Luis De la Fuente, que tendrán su cuartel general durante el torneo instalado en Chattanooga (Tennessee) . España y Perú se han medido en tres ocasiones y en las tres el equipo europeo se llevó la victoria.

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La última de ellas fue en un amistoso en mayo de 2008 ganado por España por 2-1 en Huelva (Andalucía) , como preámbulo de una Eurocopa donde el equipo entonces dirigido por Luis Aragonés se llevó el título.

El debut de los españoles en el Mundial será contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos) , dentro de un grupo H donde también se enfrentará a Arabia Saudita el domingo 21 de junio igualmente en Atlanta y el viernes 26 de junio a Uruguay en Guadalajara (México). AFP