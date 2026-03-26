Turquía derrota a Rumanía y queda a un paso del Mundial 2026

Desde el pitido inicial, Turquía hizo valer su condición de local y la jerarquía de sus estrellas. El centro del campo, comandado por el despliegue de Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán) y la electricidad de Kenan Yıldiz (Juventus de Turín), fue demasiado para una Rumanía irregular que solo inquietó a rachas.

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Pese al dominio turco, el marcador tardó en moverse. El combinado rumano, con los “españoles” Ionuț Radu (Celta de Vigo) y Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) en tareas defensivas, resistió durante la primera mitad, incluso dando el primer aviso serio con un disparo de Ianis Hagi. Sin embargo, la insistencia de Güler antes del descanso ya vaticinaba lo que estaba por venir.

El único tanto del encuentro llegó en los primeros compases del complemento. El “autor intelectual” fue la joya del Real Madrid, Arda Güler, quien tras asociarse con Hakan Çalhanoğlu en la zona de gestación, frotó la lámpara: con su sutil zurda, filtró un pase fantástico casi desde la mitad de la cancha a la espalda de los defensores. El servicio dejó cara a cara con el gol a Ferdi Kadıoğlu —compañero del paraguayo Diego Gómez en el Brighton & Hove Albion—, quien tuvo la sangre fría para acomodar el esférico y definir entre las piernas del portero Ionuț Radu.

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Rumanía no bajó los brazos y buscó el empate a la desesperada, consciente de que su ausencia en los Mundiales se prolonga desde Francia 1998. La ocasión más clara llegó en el minuto 78: tras un córner en corto, Nicolae Stanciu cazó un balón muerto en el área pequeña, pero su disparo se estrelló en el poste y recorrió la línea de gol sin llegar a entrar.

Con el pitazo final, Turquía selló un triunfo sufrido pero merecido. El equipo de Montella supo gestionar el cansancio y el cronómetro para quedar a un suspiro de volver a una cita mundialista, algo que no consiguen desde aquella histórica medalla de bronce en Corea y Japón 2002. Con esta victoria, Turquía disputará el partido definitorio el martes 31 de marzo, ante el ganador de la llave entre Eslovaquia y Kosovo, encuentro programado para hoy a las 16:45 horas.

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Si Turquía consigue imponerse en su compromiso del próximo martes, sellará oficialmente su clasificación al Mundial 2026. De lograrlo, el equipo de Montella pasará a completar el Grupo D, donde ya esperan la selección de Paraguay, una de las anfitrionas Estados Unidos y Australia, configurando una zona de altísima exigencia para el combinado albirrojo, que comanda Gustavo Alfaro.

Ficha técnica:

Turquía (1): Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Kahveci, minuto 90); Baris Yilmaz (Orkun Kokcu, minuto 78), Arda Guler (Ozan Kabak, minuto 90), Kenen Yildiz; y Kerem Akturkoglu.

Rumanía (0): Ionut Radu; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca, Nicosor Bancu; Razvan Marin (Florin Tanase, minuto 66), Ianis Hagi (Nicolas Stanciu, minuto 71), Vlad Dragomir; Dennis Man, Valentin Mihaila (Stefan Bajaram, minuto 88) y Daniel Birligea (David Miculescu, minuto 88).

Gol: 1-0, minuto 53: Ferdi Kadioglu.

Árbitro: Francois Letexier (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Vlad Dragomir, de Rumanía, y a Kahveci y Akturkoglu, de Turquía.

Incidencias: Encuentro de semifinales de la Ruta C de la repesca europea para el Mundial 2026 disputado en el estadio Tupras de Estambul.

Resumen del encuentro entre Turquía y Rumania