Fútbol Internacional
26 de marzo de 2026 - 15:25

The Killers, del Asunciónico a la final de la Champions League

The Killers fue uno de los platos fuertes del último día de Asunciónico, anoche en el Parque Olímpico.
The Killers, que encabezó la tercera y última jornada del Asunciónico 2026, actuará en la final de la Champions League en Budapest.Chris Phelps

La banda estadounidense The Killers, que lideró en Asunciónico 2026, será la encargada de abrir el espectáculo inaugural de la final de la Liga de Campeones, el próximo 30 de mayo, en el Puskas Arena en Budaspest (Hungría).

Por ABC Color

Para anunciar este show, The Killers protagoniza un cortometraje titulado “The Race Begins” (’la carrera comienza’, en español) junto con el ex futbolista inglés David Beckham y narra el camino hacia la final de la Liga de Campeones.

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“Cuando nos lo propusieron (...) aceptamos sin dudarlo. Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor celebrar a estos equipos y jugadores increíbles en lo que será sin duda un partido épico”, declaró el grupo en el comunicado.

Por su parte, el codirector general de UC3, Guy Laurent, apuntó que “The Killers es una banda emblemática cuya energía creará el ambiente perfecto en Budapest” en una edición que “promete ser una de las más espectaculares” para una de las citas que “se han convertido en un auténtico hito del entretenimiento mundial”.

El lengendario cuarteto de canciones como “Mr. Brightside” , “Human”, “Somebody Told Me” o “When you were young” cuenta con más de 35 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y están trabajando en su octavo disco de estudio. EFE