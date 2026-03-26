Fútbol Internacional
26 de marzo de 2026 - 08:48

Video: El gol de Matías Segovia en el empate de América MG

El paraguayo Matías Segovia, futbolista de América Mg, celebra un gol en el partido frente a Novorizontino por la fecha 1 de la Copa Sul-Sudeste en el estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, en Novo Horizonte, Brasil.
El paraguayo Matías Segovia, futbolista de América Mg, celebra un gol en el partido frente a Novorizontino por la fecha 1 de la Copa Sul-Sudeste en el estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, en Novo Horizonte, Brasil.@SportyNetBrasil

América Mineiro empató 1-1 con Novorizontino en la fecha 1 de la Copa Sul-Sudeste. El tanto del Coelho fue obra de Matías Segovia.

Por ABC Color

América Mineiro rescató 1 punto de visitante en el comienzo de la Copa Sul-Sudeste, un nuevo certamen organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol y que enfrenta a doce clubes de las regiones del sur y sureste de Brasil. En el estreno, el Coelho igualó 1-1 con Novorizontino con tanto de Matías Segovia. El futbolista paraguayo marcó el empate a los 67 minutos y convirtió por primera vez en el regreso al fútbol brasileño.

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El gol de Matías Segovia para América MG