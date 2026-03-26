Video: El gol de Matías Segovia en el empate de América MG

América Mineiro rescató 1 punto de visitante en el comienzo de la Copa Sul-Sudeste, un nuevo certamen organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol y que enfrenta a doce clubes de las regiones del sur y sureste de Brasil. En el estreno, el Coelho igualó 1-1 con Novorizontino con tanto de Matías Segovia. El futbolista paraguayo marcó el empate a los 67 minutos y convirtió por primera vez en el regreso al fútbol brasileño.

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El gol de Matías Segovia para América MG