Ecuador planta cara a Marruecos, el próximo rival de Paraguay

El empate, en el balance general, dejó sensaciones positivas en ambos bandos: Marruecos evitó la derrota en el debut de Mohamed Ouabi, mientras que la Tri confirmó que puede competir de igual a igual ante potencias internacionales. En un estadio casi colmado, con un equilibrio sonoro entre la numerosa hinchada amarilla y la local, ambos equipos plantearon un partido con rigor de Mundial: presión alta, espacios reducidos y una primera mitad trabada.

Lea más: Paraguay vence a Grecia con el tanto del cumpleañero, Diego Gómez

Ecuador tuvo más claro cómo imponer su ritmo desde el inicio. El esquema de Beccacece maniató a figuras como Abde y Brahim Díaz, y desdibujó a un Achraf Hakimi que lució irreconocible, sin poder trascender la línea de medios. Con un Moisés Caicedo imperial en el eje central, a la Tri solo le faltó precisión en los últimos metros. Las aproximaciones más claras llegaron a través de un disparo desviado del propio “Niño Moi” al cuarto de hora y un potente remate de Alan Minda a los 37 minutos, mientras que Enner Valencia y Gonzalo Plata buscaban resquicios sin éxito ante Bono.

La respuesta marroquí en la primera etapa fue tibia, con intentos elevados de Abde y Ounahi que no inquietaron a Hernán Galíndez. Tras el descanso, Ecuador solo necesitó dos minutos para romper el cero. John Yeboah encaró desde la derecha hacia el centro y, tras un balón servido por Gonzalo Plata, el jugador del Venecia batió a Bono con un precioso disparo en parábola. El golpe despertó a los “Leones del Atlas”, que empezaron a encontrar a Brahim con mayor frecuencia.

A los 59 minutos, se desató la polémica: el colegiado sancionó un penal de Plata sobre Neil El Aynaoui. Ante el recuerdo del fallo en la Copa África, fue el propio El Aynaoui quien asumió la responsabilidad, pero Galíndez adivinó el lanzamiento. Aunque Mohamed Hrimat convirtió en el rebote, el VAR intervino por invasión de área. Tras minutos de incertidumbre y un “esperpento” reglamentario de Munuera Montero, el juez terminó validando la parada de Galíndez y concedió el balón a los ecuatorianos.

Pese al envión anímico, Ecuador fue perdiendo el control del juego debido a las bajas por lesión de Piero Hincapié y el goleador Yeboah. Cuando la victoria parecía sentenciada, la insistencia marroquí tuvo premio: a la salida de un córner, Neil El Aynaoui se redimió de su penal fallado con un cabezazo certero en el minuto 89, sellando el 1-1 definitivo en un duelo de alta intensidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica:

Marruecos (1): Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddin, minuto 82); Neil Al Aynaoui, Azzedine Ounahi (Bilal El Khannouss, minuto 72), Mohamed Hrimat (Samir Elmoruabet, minuto 82), Brahim Díaz (Yassine Gessime, minuto 89); Ez Abde (Chemsdine Talbi, minuto 82), Ismail Saibari (Soufiane Rahimi, minuto 72). Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Ecuador (1): Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié (Pervis Estupiñán, minuto 71); John Yeboah (Kendry Páez, minuto 77), Pedro Vite (Jordy Alcívar, minuto 90), Moisés Caicedo, Alan Minda (Angelo Preciado, minuto 70); Gonzalo Plata (Yeremy Arévalo, minuto 90), Enner Valencia (Kevin Rodríguez, minuto 77). Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Goles: 0-1, minuto 47: John Yeboah. y 1-1, minuto 88: Al Aynaoui.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (España). Amonestó al marroquí Diop.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio Metropolitano de Madrid ante unos 61.622 espectadores.