Paraguay vence a Grecia con el tanto del cumpleañero, Diego Gómez

Durante el inicio, el déficit de Paraguay residió en la creación de circuitos ofensivos. Ante un Diego Gómez errático en la distribución, la dependencia de la calidad diferencial de Julio Enciso y Miguel Almirón se hizo evidente. El elenco heleno dictó el ritmo con líneas adelantadas, obligando a la Albirroja a replegarse y a sus defensores a rifar la posesión con envíos largos ante la asfixiante presión local.

Pese al dominio griego, la opción más nítida para Paraguay llegó a la media hora: Diego Gómez lanzó un centro desde la derecha rechazado a medias por Konstantinos Mavropanos; el balón le quedó a Omar Alderete, quien tras amortiguar de pecho, sacó un zurdazo que rozó el larguero de Odysseas Vlachodimos.

Grecia respondió con su chance más clara mediante una brillante combinación: Anastasios Bakasetas filtró un pase que Christos Tzolis dejó pasar con una “asistencia tácita”, descolocando a la zaga y permitiendo que Anastasios Douvikas recibiera con libertad. Tras un control orientado, Douvikas remató rasante, exigiendo una gran intervención de Gastón Olveira sobre su costado izquierdo. Antes del descanso, Paraguay casi golpea: envío largo de Alan Benítez, peinada de Antonio Sanabria y una gran jugada individual de Enciso, quien recortó a Mavropanos y sacó un zurdazo desde la medialuna que lamió el travesaño.

En los compases iniciales del complemento, una genialidad de Julio Enciso provocó una falta al borde del área. En el día de su cumpleaños número 23, Diego Gómez exhibió su pegada con un derechazo rasante por fuera de la barrera que batió a Vlachodimos, incapaz de reaccionar ante la potencia del disparo. Poco después, el propio Enciso casi aumenta la ventaja tras burlar las marcas escalonadas de Lazaros Rota y Mavropanos, pero su remate colocado fue desviado al córner por un manotazo salvador del portero local.

Tras el gol, la Albirroja administró la ventaja con solvencia. Gastón Olveira, en un debut sin demasiadas exigencias, estuvo respaldado por una línea defensiva liderada por el capitán Gustavo Gómez; ambos fueron los únicos en completar los 90 minutos. El encuentro perdió ritmo debido a las múltiples variantes. Originalmente pactadas en ocho, Grecia habilitó una novena por el protocolo de conmoción. Esta situación fue replicada por la viveza de Alan Benítez, quien simuló un golpe en la cabeza para permitir el ingreso final de Gustavo Velázquez y sellar la victoria en Atenas.