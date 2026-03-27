Jamaica derrota a Nueva Caledonia y jugará con RD Congo por el pase al Mundial

Bailey Cadamarteri marcó el único gol del partido. Jamaica, la selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo, con Bailey Cadamarteri y Tyreece Campbell como principales referentes ofensivos.

Reflejó su superioridad al minuto 18 en una falta fuera del área que cobró Ronaldo Webster con disparo raso que pasó por debajo de la barrera que el guardameta Rocky Nyikeine atacó de manera deficiente y en el rebote Cadamarteri envió el balón a la red para el 0-1.

Cadamarteri dejó escapar el segundo al 39, en una jugada por derecha en la que remató a segundo poste, pero ahora sí, Nyikeine se quedó con el balón.

* Los Reggae Boyz se ilusionan con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998.

* La escuadra caribeña se enfrentará el martes a República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire.

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* El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Fuente: EFE y AFP.