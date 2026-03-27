Fútbol Internacional
27 de marzo de 2026 - 19:42

Uruguay empata en Wembley y España golea, rumbo al Mundial 2026

313 El centrocampista uruguayo Federico Valverde (derecha) anota el primer gol de su selección desde el punto de penalti durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Inglaterra y Uruguay en el estadio de Wembley, al oeste de Londres, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Glyn KIRK / AFP)
313 El centrocampista uruguayo Federico Valverde (derecha) anota el primer gol de su selección desde el punto de penalti durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Inglaterra y Uruguay en el estadio de Wembley, al oeste de Londres, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Glyn KIRK / AFP)215536+0000 GLYN KIRK

Un gol de penal en el descuento permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en Wembley, en una jornada de amistosos preparatorio al Mundial 2026, en la que Ecuador empató con Marruecos (1-1), en Madrid, y España goleó a Serbia (3-0).

Por ABC Color

El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penal que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.

* Ecuador. Un gol de cabeza de Neil Aynaoui, en el minuto 89, dejó sin victoria a una buena selección ecuatoriana que plantó cara a los campeones de África, fue mejor durante muchos minutos y demostró que está lista para afrontar el Mundial.

* España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente,

* Alemania derrotó a Suiza por 3-4 con una gran noche de Florian Wirtz, que marcó dos goles e hizo los pases de los otros.

* Países Bajos remontó y ganó 2-1 a Noruega, que no tuvo a Erling Haaland ni Martin Odegaard.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de los principales amistosos entre selecciones mundialistas:

* Inglaterra 1-Uruguay 1. Goles: 81’ Ben White (I); 90+4’ Federico Valverde (U). Ast: 80.581.

* Marruecos 1-Ecuador 1. Goles: 48’ John Yeboah (E); 88’ Neil El Aynaoui (M). Ast: 61.622.

* Países Bajos 2-Noruega 1. Goles: 24’ Andreas Schjelderup (N); 35’ Virgil van Dijk, 51’ Tijani Reijnders (PB).

* Suiza 3-Alemania 4. Goles: 17’ Dan Ndoye, 41’ Breel Embolo, 79’ Joël Monteiro (S); 26’ Jonathan Tah, 45+2’ Serge Gnabry, 61’, 86’ Florian Wirtz (A).

* España 3-Serbia 0. Goles: 16’, 44’ Mikel Oyarzabal, 72’ Víctor Muñoz (E). Ast: 20.482.

* Colombia 1-Croacia 2. Goles: 2’ Jhon Arias (Col); 6’ Luka Vuskovic, 43’ Igor Matanovic (Cro).

-Amistosos para este sábado:

14:00 Escocia vs. Japón.

16:30 Estados Unidos vs. Bélgica (por Disney+).

22:00 México vs. Portugal.

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