Uruguay empata en Wembley y España golea, rumbo al Mundial 2026

El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penal que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.

* Ecuador. Un gol de cabeza de Neil Aynaoui, en el minuto 89, dejó sin victoria a una buena selección ecuatoriana que plantó cara a los campeones de África, fue mejor durante muchos minutos y demostró que está lista para afrontar el Mundial.

* España superó con nota el primero de los dos amistosos de la última fecha FIFA antes del Mundial al golear a Serbia por 3-0, en un encuentro muy serio de los pupilos de Luis de la Fuente,

* Alemania derrotó a Suiza por 3-4 con una gran noche de Florian Wirtz, que marcó dos goles e hizo los pases de los otros.

* Países Bajos remontó y ganó 2-1 a Noruega, que no tuvo a Erling Haaland ni Martin Odegaard.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de los principales amistosos entre selecciones mundialistas:

* Inglaterra 1-Uruguay 1. Goles: 81’ Ben White (I); 90+4’ Federico Valverde (U). Ast: 80.581.

* Marruecos 1-Ecuador 1. Goles: 48’ John Yeboah (E); 88’ Neil El Aynaoui (M). Ast: 61.622.

* Países Bajos 2-Noruega 1. Goles: 24’ Andreas Schjelderup (N); 35’ Virgil van Dijk, 51’ Tijani Reijnders (PB).

* Suiza 3-Alemania 4. Goles: 17’ Dan Ndoye, 41’ Breel Embolo, 79’ Joël Monteiro (S); 26’ Jonathan Tah, 45+2’ Serge Gnabry, 61’, 86’ Florian Wirtz (A).

* España 3-Serbia 0. Goles: 16’, 44’ Mikel Oyarzabal, 72’ Víctor Muñoz (E). Ast: 20.482.

* Colombia 1-Croacia 2. Goles: 2’ Jhon Arias (Col); 6’ Luka Vuskovic, 43’ Igor Matanovic (Cro).

-Amistosos para este sábado:

14:00 Escocia vs. Japón.

16:30 Estados Unidos vs. Bélgica (por Disney+).

22:00 México vs. Portugal.