Francia supera a Colombia y confirma favoritismo para el Mundial 2026

El atacante Désiré Doué firmó dos tantos (29’ y 56’) para el equipo galo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Con un gol en el 41’, Marcus Thuram completó un marcador que por momentos olió a paliza, confirmando el poderío de la selección francesa, gran candidata para el lograr el título del Mundial 2026.

La estrella Kylian Mbappé, que marcó el viernes un gol en la victoria 2-1 sobre Brasil, ingresó para jugar los 15 minutos finales del juego, e incluso le anularon un gol por fuera de lugar en la última jugada.

El honor colombiano estuvo en los pies de Jáminton Campaz (77’), revulsivo de un equipo cafetero que cierra la fecha FIFA de marzo con una imagen opaca, tras haber caído 2-1 ante Croacia el jueves en Orlando.

El equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo dejó serias dudas al término de la fecha FIFA de marzo, la última antes de que publique la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo 2026 (11 de junio-19 de julio).

Amistosos para este lunes

11:00 Uzbekistán vs. Venezuela, en Taskent.

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15:45 Alemania vs. Ghana, en Stuttgart (ESPN).

Para el martes:

05:10 Australia vs. Curazao, en Melbourne.

13:00 Noruega vs. Suiza, en Oslo (ESPN2).

15:30 Argelia vs. Uruguay, en Turín.

15:30 Costa de Marfil vs. Escocia, en Liverpool (por ESPN5).

15:45 Inglaterra vs. Japón, en Wembley (Disney).

15:45 España vs. Egipto, en el Estadio de Cornellà de Barcelona.

15:45 Países Bajos vs. Ecuador, en Eindhoven.

16:00 Marruecos vs. Paraguay, en Lens (GEN).

20:00 Estados Unidos vs. Portugal, en Atlanta.

20:15 Argentina vs. Zambia, en Buenos Aires.

21:00 Brasil vs. Croacia, en Orlando (ESPN).

22:00 México vs. Bélgica, en Chicago.