La Albirroja perfila cuatro variantes en su equipo titular para el martes frente a Marruecos

Tras la victoria por 1-0 ante Grecia el pasado jueves, la Selección Paraguaya encara su segundo compromiso de la fecha FIFA camino al Mundial 2026.

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Pese a que el técnico Gustavo Alfaro manifestó en conferencia su intención de mantener la base del equipo, el esquema presentaría cuatro variantes para el duelo de este martes.

El encuentro se disputará a las 15:00 (de nuestro país) en el Estadio Bollaert-Delelis, en la ciudad francesa de Lens.

Entre las novedades principales destaca el ingreso de Orlando Gill en la portería en reemplazo de Gastón Olveira.

En la defensa, Juan Cáceres cubrirá el lugar del lesionado Alan Benítez, mientras que en el mediocampo Braian Ojeda tomará el puesto de Lucas Romero. Finalmente, la ofensiva sumará la potencia de Gabriel Ávalos por Antonio Sanabria.

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El probable once titular:

Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Braian Ojeda, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.