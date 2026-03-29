Gustavo Alfaro: “Mi obligación es pensar en este Mundial y también en el 2030”

La logística mundialista: Qatar en el horizonte

Alfaro se refirió a la planificación de los últimos amistosos antes del certamen ecuménico, mencionando un acuerdo avanzado para enfrentar al último anfitrión del Mundial. “Sí, lo de Qatar está acordado, aunque no está sellado. O sea, está acordado de palabra, pero obviamente faltan ajustar detalles para ellos y para nosotros. La idea es ver alrededor del día 6. Es un partido que por esa fecha, si se llegara a hacer, tiene que ser a puertas cerradas porque no puede ser con público. En ese sentido, si lo podemos hacer como cierre de nuestra preparación en Los Ángeles antes de movernos hacia San Francisco, es lo que está programado. Entonces, vamos a ver si lo terminamos de cerrar ahora, después de lo que es la fecha FIFA”.

Radiografía del fútbol paraguayo: El informe a la APF

Uno de los puntos más destacados fue la presentación de un estudio comparativo entre el torneo paraguayo y el contexto internacional. El seleccionador albirrojo explicó la metodología utilizada para medir el rendimiento de los jugadores del plano local en comparación con la selección absoluta.

“Yo hice un informe y se lo presenté al presidente; un informe sobre el fútbol paraguayo. Nosotros evaluamos las últimas seis fechas del torneo anterior, más que nada porque yo no tenía muchos jugadores locales jugando en la selección. Entonces, utilizamos los mismos programas que usamos para medir rendimientos de la selección mayor. Para medirlos, me decían: ‘¿Contra qué lo vamos a comparar?, ¿contra la selección mayor?’. Porque si yo necesito que los jugadores locales jueguen en la absoluta, tengo que comparar rendimientos físicos, técnicos y tácticos contra lo que es la selección mayor”.

El argentino detalló que el análisis incluyó diversas confederaciones y variables físicas y climáticas, detectando una brecha que considera necesario acortar. “Le presentamos un informe comparándolo con nueve ligas de Sudamérica, salvo la de Bolivia. Si bien Ecuador tiene altura, es una altura distinta; la de La Paz arroja otros parámetros: desde conformación de planteles, edades, cantidad de partidos y fechas que se juegan, hasta intensidades, distancias, aspectos técnicos, tácticos, perfiles psicológicos, físicos y los biotipos que tiene el fútbol paraguayo. Presentamos un informe completo de todo, es un trabajo muy grande. Lo comparamos también con la selección: tenemos medidas a todas las selecciones de Sudamérica, Asia, Concacaf, África y Europa”.

“Ahí es donde se ve el parámetro de dónde está el fútbol paraguayo con respecto al contexto internacional. Es ahí donde te das cuenta de que, de alguna manera, tendríamos que lograr entre todos ver por qué sucede. Luego hicimos la misma comparación que en su momento llevamos a cabo, por ejemplo, cuando estábamos en Boca dentro del fútbol argentino. Obviamente, hay una diferencia entre el fútbol local argentino y lo que es su selección nacional, pero el margen de diferencia en Argentina no es tan amplio como lo es el del fútbol local de Paraguay respecto al nivel en el que juega su selección”, continuó.

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El desafío de elevar “el piso” y el recambio generacional

Para Alfaro, el éxito de los clubes paraguayos en torneos continentales y el de la propia selección depende de una mejora estructural de la liga doméstica. “Sería fantástico que pudiésemos elevar el piso. Si logramos elevar el piso, no tengo duda de que Paraguay va a terminar siendo no solamente un gran anfitrión de las copas Sudamericana y Libertadores, sino un protagonista directo, que es lo que me gustaría ver a mí. Es algo que he hablado con los presidentes; cuando llegue, le voy a mandar a cada uno el informe de su club para que tengan lo que nosotros vimos del fútbol paraguayo y lo podamos debatir. Ojalá se pueda, porque es lo que tratamos de hacer. Lo que menos quiero es sentir que soy el dueño de la ‘verdad revelada’”.

“Para nada. Soy una persona que hace 33 años es entrenador, que ha jugado en estas ligas, en la Libertadores y que viene de tres procesos de selección. Me han tocado dos recambios generacionales y sé lo difícil que son, porque cuando no se encuentra esa etapa intermedia de jugadores —entre 24 y 27 años— y se terminan yendo los que tienen 34 o 35, queda un vacío muy grande. Eso es, en definitiva, lo que le puede haber pasado a Paraguay o lo que le pasó a Ecuador y a Costa Rica en su momento”, siguió analizando.

Visión hacia 2030 y 2034: Calendario y salud del jugador

Finalmente, el DT instó a los dirigentes a tomar decisiones de fondo sobre el formato de competencia, advirtiendo sobre las consecuencias de no planificar a largo plazo, haciendo hincapié en factores como el clima y las lesiones. “En Ecuador y Costa Rica me tocó el recambio, pero me parece que acá mi obligación es pensar en este Mundial, pero también en el 2030. Yo le decía al presidente que si no trabajamos en consecuencia, en el 2034 van a estar igual que después del 2010. Me parece que ahí es donde uno tiene que definir —y que no sea un proyecto de un entrenador, sino de una federación— qué tipo de fútbol y qué tipo de competencia queremos tener. Ahí debemos replantearnos desde los horarios hasta sentarnos a hablar con la televisión”.

“Con la temperatura a la que se juega en Paraguay, el jugador necesita 72 horas para recuperarse, cuando normalmente en otro lugar se necesitan 48, debido a la influencia del calor y la humedad. A veces los hacemos jugar a las seis de la tarde en campos donde la humedad es muy alta, y luego tienen competencias entre semana. ¿Por qué hay tantas lesiones en el fútbol de Paraguay? Cuando uno empieza a indagar, hay un montón de razones que lo explican. Todo eso está en el informe; lo que tratamos de hacer no es decir qué hay que hacer, sino simplemente dar un diagnóstico de lo que vemos tras un año y medio de estar aquí. A mí me gustaría ver a Paraguay siempre como en el 2010, no como un hecho aislado. Y si no puede ser en esta, que sea en la que viene; me gustaría que el día que yo me vaya, el próximo entrenador reciba el proceso mejor de lo que a mí me tocó recibirlo”, sentenció el entrenador de Paraguay.