Óscar Romero anota su primer gol desde su llegada a Huracán

El mediocampista ofensivo tuvo una participación determinante en el compromiso, apareciendo en un momento clave para su equipo y aportando no solo en la generación de juego, sino también en la definición, un aspecto que comienza a reflejar su adaptación al conjunto argentino.

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El tanto significó un paso importante en su proceso de consolidación dentro del plantel, ya que Romero empieza a ganar protagonismo y confianza, tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros.

Su aporte ofensivo fue fundamental para encaminar el triunfo en una llave que siempre presenta dificultades, especialmente ante rivales que buscan dar la sorpresa en este tipo de competiciones.

Con este resultado, Huracán avanza a la siguiente fase del certamen, mientras que el volante paraguayo suma un envión anímico clave al romper el cero en su cuenta personal, con la expectativa de seguir siendo pieza importante en el esquema del equipo en lo que resta de la temporada.