Alfaro: “Nos deja enseñanzas”

“Queremos hacer un gran Mundial. Necesitamos esa sintonía final, esa sintonía de ser letales que marcan la diferencia”, indicó Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay contra Marruecos por 2-1, en Lens, Francia.

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El orientador destacó la reacción del equipo para acortar distancias. “No bajando nunca los brazos; peleando hasta el final, eso siempre le caracterizó a Paraguay”, mencionó.

“Un Mundial no se juega solo con realidad, sino con experiencia. Hay que acostumbrarse a estar en un determinado lugar”, añadió.

En la previa, el entrenador había señalado que Marruecos “era un lindo espejo para mirarnos”, para determinar dónde estaban parados.

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“Ojalá hubiese tenido un año y medio más de trabajo con Paraguay. Estamos en proceso de definir el plantel. Hacemos camino al andar, es lo que toca”, afirmó.