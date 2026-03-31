Fútbol Internacional
31 de marzo de 2026 - 19:03

Alfaro: “Nos deja enseñanzas”

Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya.
Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya.190949+0000 FRANCOIS LO PRESTI

“Nos deja enseñanzas muy válidas, porque son partidos de Mundial”, expresó entre tantas cosas el seleccionador nacional Gustavo Alfaro (63 años), quien sufrió contra Marruecos su cuarta caída con la Albirroja en 18 partidos (lleva ocho victorias y seis empates).

Por ABC Color

“Queremos hacer un gran Mundial. Necesitamos esa sintonía final, esa sintonía de ser letales que marcan la diferencia”, indicó Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay contra Marruecos por 2-1, en Lens, Francia.

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El orientador destacó la reacción del equipo para acortar distancias. “No bajando nunca los brazos; peleando hasta el final, eso siempre le caracterizó a Paraguay”, mencionó.

“Un Mundial no se juega solo con realidad, sino con experiencia. Hay que acostumbrarse a estar en un determinado lugar”, añadió.

En la previa, el entrenador había señalado que Marruecos “era un lindo espejo para mirarnos”, para determinar dónde estaban parados.

“Ojalá hubiese tenido un año y medio más de trabajo con Paraguay. Estamos en proceso de definir el plantel. Hacemos camino al andar, es lo que toca”, afirmó.