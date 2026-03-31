Portugal desnuda las falencias de Estados Unidos, el primer rival de Paraguay

Tras la goleada sufrida ante Bélgica (5-2) el pasado sábado, una Portugal a “medio gas” volvió a destapar las debilidades estadounidenses en el último ensayo antes de que Mauricio Pochettino entregue la lista definitiva para la cita mundialista. El técnico argentino, fiel a su estilo, prefirió rescatar los aspectos positivos de esta exigente serie de duelos. “Ahora soy más optimista que antes porque el equipo compite. No estamos lejos, son solo detalles que tenemos que mejorar”, aseguró ante la prensa.

Lea más: Paraguay cae ante Marruecos en un test que deja puntos por seguir puliendo

“Hoy se puede hablar de detalles tácticos o cuestiones individuales, como que no tuvimos la pegada de Portugal y que defensivamente fallamos en situaciones colectivas”, reconoció. “Hemos perdido por detalles y en el fútbol esto puede pasar contra un equipo de este nivel”, continuó diciendo el argentino.

El extimonel del Tottenham y PSG realizó seis cambios respecto al sábado, pero sigue sin afianzar un once inicial a menos de dos meses del arranque del certamen. Su experimento de ubicar a Christian Pulisic como falso nueve tampoco dio frutos, ya que la figura del Team USA desperdició varias ocasiones claras en el inicio del encuentro. Por su parte, Roberto Martínez, quien no contó con el lesionado Cristiano Ronaldo, realizó ocho sustituciones en comparación al equipo que venía de empatar sin goles ante México.

La joya de João Félix

El duelo en el estadio Mercedes-Benz arrancó con Estados Unidos ejerciendo una presión alta, aunque breve. Los locales dispusieron de las primeras oportunidades, especialmente un disparo tibio de Pulisic, pero fue Portugal la que capitalizó una pérdida de balón de Weston McKennie. Vitinha habilitó a Bruno Fernandes, quien con un elegante taconazo cedió la pelota para que Trincão definiera con un zurdazo cruzado.

Al descanso, Pochettino dejó en el banco a sus figuras McKennie y Pulisic, mientras Martínez hacía lo propio con Vitinha y Trincão. Su relevo, João Félix, sentenció el 2-0 definitivo en una jugada ensayada que encontró distraída a la zaga local: tras un córner de Bruno Fernandes, el atacante controló en la frontal del área y sacó una volea cruzada que entró pegada al poste.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la derrota —la octava consecutiva de Estados Unidos contra rivales de la UEFA—, los líderes del plantel intentaron transmitir calma a su afición: “Obviamente estamos decepcionados con el resultado, pero, para ser honesto, tomo muchas cosas positivas y sigo creyendo en este equipo (...) Las cosas van a ser diferentes”, pronosticó Pulisic.

Fuente: AFP