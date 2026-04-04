El capitán del Fenerbahçe queda en libertad

“Nuestro capitán, Mert Hakan Yandas, ha sido puesto en libertad”, informó el club de Estambul en una nota en la red X, en la que difundió también el “infinito agradecimiento” del jugador “al club y a la afición” por el apoyo recibido.

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Yandas, de 31 años, que juega desde 2020 en el Fenerbahçe, fue detenido el 5 de diciembre pasado en el marco de una investigación sobre apuestas deportivas y posible amaño de partidos, que abarca a decenas de personas, entre ellas altos cargos y presidentes de tres clubes de segunda división.

Al celebrarse este viernes la primera sesión del juicio contra Yandas, para el que el Fiscal pide hasta 17 años de cárcel por “apuestas” y “amaños”, el futbolista rechazó todos los cargos, negó haber apostado y explicó que ciertos flujos de dinero entre él y un empresario, también acusado, se debían a su estrecha relación personal.

El empresario, Ersen Dikmen, también puesto en libertad con cargos este viernes, aseguró que él sí apostaba pero solo de forma legal y sin comunicarse con Yandas al respecto.

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Otro futbolista de primera división, Metehan Baltaci, del Galatasaray, detenido el mismo día que Yandas y bajo acusaciones similares, ya había sido puesto en libertad provisional hace diez días. EFE