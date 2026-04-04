Gabriel Ávalos decide el clásico de Avellaneda

En el minuto 81, el ariete albirrojo marcó con un toque suave dentro del área tras un centro rasante de Santiago Montiel. En el primer tiempo, Adrián Martínez (40’) falló un penal para la Academia.

* Fue el 8° gol en 12 partidos para Ávalos en el Apertura, donde se afirma como máximo artillero por delante de Junior Marabel (Sarmiento, con 6).

¡El goleador pone en ventaja al Rojo en el #ClásicoDeAvellaneda! Tras una gran jugada de Montiel, Ávalos la empujó para el 1-0 de @Independiente 🔴pic.twitter.com/y4DZz73epl — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 4, 2026

En la clasificación, el Rojo suma 17 puntos y está 8° en el Grupo A, que lidera Vélez (22 pts).

Racing, con 18 puntos, sigue 4° en el Grupo B, que lidera Independiente Rivadavia (26 pts).

Los ochos primeros de cada grupo avanzan a la ronda de octavos de final.

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Goles paraguayos en Ecuador

Los delanteros paraguayos Carlos González y Héctor Villalba anotaron sendos goles en la séptima jornada del campeonato de la Liga ecuatoriana de fútbol.

* Carlos González registró su primera anotación para Independiente del Valle, que derrotó 2-0 a Orense para afirmase como líder del certamen con 16 puntos

* Héctor Tito Villalba marcó el segundo tanto para el Barcelona, que le ganó 2-0 a Liga de Quito. Con este resultado, el equipo de Guayaquil sigue segundo en la tabla con 12 unidades. En Barcelona también jugó el zaguero Javier Báez, mientras que en Liga lo hizo Rodney Redes.